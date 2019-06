Programma d’intervento “Il Granello” a Saronno, prestigiosa realtà socio-educativa.

Sta per essere operativa in città una prestigiosa realtà socio-educativa che svolgerà la sua attività nell’edificio sito in via Galileo Galilei al quartiere Matteotti. La cooperativa ‘Il Granello Don Luigi Monza’ infatti è divenuta proprietaria di quella parte dell’edificio che un tempo ospitava la scuola materna comunale.

Le parole del sindaco

“A dimostrazione – ha dichiarato il sindaco di Saronno, Alessandro Fagioli, – dell’importante e proficuo rapporto tra pubblico e privato grazie al quale, anche in questo caso, è stato possibile mettere al servizio della cittadinanza un servizio sociale molto utile soprattutto perché a favore di persone più bisognose. Allo stesso tempo si va a potenziare un quartiere, il Matteotti, che quindi non viene abbandonato a se stesso. Un benvenuto dunque da parte dell’Amministrazione comunale va a ‘Il Granello’ grata per offrire alla città un ulteriore servizio destinato ai disabili”.

L’assessore all’Urbanistica del Comune di Saronno

“A seguito della ristrutturazione dell’immobile – ha detto l’assessore all’Urbanistica del Comune di Saronno, Lucia Castelli – resa necessaria per adattare la struttura alla nuova utenza, la cooperativa accoglierà persone disabili che qui potranno soggiornare o acquisire o potenziare la capacità di essere autonomi nella vita quotidiana.”.

La spiegazione dell’assessore comunale con delega ai Servizi Sociali ed Affari Generali