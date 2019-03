ProLoco, condizioni di base per rinnovare i tesseramenti 2019

ProLoco ricorda: rinnovo nuovi tesseramenti

Il rinnovo del tesseramento vale come la riacquisizione di una identità. E’ il ricollocamento all’interno di una posizione che spetta di diritto. E’ sulle basi di questi presupposti che la Pro Loco, Associazione di eventi artistico-culturali sul territorio di Pogliano, avvisa i soci vecchi e nuovi. In merito alle iscrizioni, che sono aperte da fine gennaio, si portano a conoscenza i residenti di quanto segue: il costo della tessera è di otto euro per i rinnovi. In questo caso risulta importante ripresentare il cartaceo scaduto. Euro dieci per tutti coloro che intendessero iscriversi per la prima volta.

Nel rispetto di tutti, oltreché delle norme vigenti in materia di circoli Unpli, la tessera rimane uno strumento importante di associazionismo e compartecipazione al gruppo. E’ quindi obbligatoria. Ne deriva quanto segue: chi non sarà in possesso del documento Proloco 2019 sarà invitato ad abbandonare il circolo, via Dante 5. Per informazioni è possibile inviare una mail a: proloco.poglianomilanese@gmail.com.

TORNA ALLA HOME PER LEGGERE LE ALTRE NOTIZIE