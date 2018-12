Pronto soccorso di Abbiategrasso, sindaci chiedo la riapertura notturna.

Pronto soccorso, primi cittadini in fascia tricolore

Numerosi sindaci presenti ad Abbiategrasso. La richiesta è unitaria: “Riaprite il pronto soccorso dell’ospedale in orario notturno”. A organizzare la manifestazione, unitaria, che è iniziata poco fa e si sta svolgendo in questi istanti, è stato il Comune di Abbiategrasso che ha incassato il sostegno di molti altri Comuni. Tanti i primi cittadini che, in fascia tricolore, si sono presentati all’evento. Un’iniziativa unitaria importante: è infatti la prima nella quale sfilano tutte le parti sociali coinvolte, tra le quali l’associazione per i diritti del cittadino malato presieduta da Marco Bessi, che da un’anno e mezzo chiedono che vengano riaperti i battenti dell’importante servizio (dalle 20 in poi). Una battaglia che va avanti da novembre 2016.

Le dichiarazioni

“Un doveroso ringraziamento ai presenti – ha esordito il sindaco Cesare Nai -, oggi abbiamo vissuto una giornata che va oltre politica, è la prima volta infatti che si è riusciti a fare un’iniziativa unitaria di questo tipo. Invito al cittadinanza a mobilitarsi, a firmare la petizione per organizzare una manifestazione per sollecitare la riapertura al Consiglio regionale”. “Bene questa unità” ha commentato Bessi.

Le foto:

L’inizio della manifestazione

Il pomeriggio istituzionale si è aperta con un breve assaggio dei sindaci dall’ingresso della struttura per arrivare in Piazza Marconi (piazza del municipio) dove sono previsti gli interventi delle autorità. Presente, nelle sue vesti di consigliere regionali Carlo Borghetti del Pd.7

