Prudenza viabilità, chiusura via Pascoli per rifacimento rete fognaria

Prudenza viabilità, a Pogliano lavori in corso

Pogliano Milanese. Frazione Bettolino. Tra il rettilineo del corso Europa, che dal ponte dell’Olona vicinanze farmacia Taramelli convoglia in periferia e la Strada Statale del Sempione, si apre la via Pascoli. Situata a grandi linee tra l’incrocio della trafficatissima arteria principale del paese e il retro, di vie più nascoste ma non per questo meno importanti, risulta interessata in questi giorni da lavori che interdicono il passaggio delle auto. Un problema questo, specialmente nelle ore di punta, in cui le macchine utilizzavano spesso le strade laterali a semafori e gincane, per sviare la coda. Si tratta del rifacimento della rete fognaria.

Alcuni residenti lamentano di sentirsi chiusi dentro, altri di aver dovuto optare come inevitabile alternativa un breve percorso contromano per giungere a destinazione. La data prevista per la chiusura del cantiere dovrebbe essere il 29 di marzo. Nel frattempo, per i poglianesi, prudenza ed attenzione restano d’obbligo. Obiettivo sicurezza.

