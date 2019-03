Pubblicato il bilancio, l’Oratorio pagherà la ristrutturazione del salone

Pubblicato il bilancio, festa di Sant’Agatha: Pogliano

Si è realizzata sabato 9 febbraio la festa: tante le poglianesi che si sono ritrovate negli spazi messi a disposizione dall’Oratorio. Santa Rita: è stata la serata di chi ha voluto mettere in gioco l’impegno, la determinazione e la voglia di divertirsi, maturati col lavoro di settimane. Un gruppo tutto al femminile quello che si è unito non solo per l’allestimento ma anche e soprattutto per la riuscita dei festeggiamenti. Cucina, cucito, accostamenti di colori: 19.30, si sono servite la cena e la musica. Si è trattato di un anticipo del Carnevale. In attesa dell’8 marzo il preludio del tributo alla donna.

A distanza di un mese circa dall’evento la Parrocchia tira le somme: stila il resoconto economico della festa. Pubblicato sul Promemoria, volantino settimanale, il bilancio di Sant’Agatha a Pogliano frazione Bettolino: 850.00 euro. Il ricavato sarà utilizzato interamente per la ristrutturazione del salone, un obiettivo prefisso e ventilato già da tempo. Il parroco don Andrea Cardani ringrazia tutti coloro che si sono adoperati per la ricorrenza nella realizzazione ottimale dell’intrattenimento.