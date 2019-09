Puliamo il mondo è la più grande manifestazione di volontariato ambientale promossa a livello nazionale da Legambiente.

Puliamo il mondo: l’appuntamento è ad Arese

Anche quest’anno Arese aderisce alla manifestazione Puliamo il mondo. Doppio appuntamento quindi per venerdì 20 e sabato 21 settembre. Rispetto alle precedenti edizioni, ci sono grande novità. Innanzitutto, quest’anno Puliamo il mondo entra a far parte ufficialmente delle iniziative all’interno del calendario scolastico 2019-2020. Hanno già dato la loro adesione entrambi gli istituti comprensivi di Arese, “Europa Unita” e “Don Gnocchi”, con diverse classi per un totale di 1.200 studenti. Venerdì 20 settembre 2019 i parchi di Arese saranno invasi da bambini e ragazzi che, insieme ai loro insegnanti e a diversi volontari delle associazioni, dedicheranno del tempo alla cura del territorio. Accanto all’Amministrazione, infatti, saranno presenti UniTer, Pensionati per la città, Associazione Nazionale Carabinieri, Gruppo Alpini, Centro salesiano Domenico Savio. Si prevede, quindi, una partecipazione massiccia. Un’altra novità di quest’anno, sarà la presenza di personale di Legambiente Lombardia e di Gesem Ambiente che animerà la mattinata attraverso interventi di educazione ambientale. L’azione di pulizia coinvolgerà la comunità sabato 21 settembre. Per avere informazioni sull’iniziativa basta consultare i anali social del Comune di Arese.

Le parole del Sindaco Michela Palestra

“Sono soddisfatta della partecipazione delle scuole. Bambini e ragazzi saranno i veri protagonisti di questa mobilitazione di massa nella nostra città. È importante ricominciare dai più piccoli per costruire consapevolezza e una forte sensibilità ambientale nei ragazzi e negli adulti di domani. Un gesto semplice per prendersi cura del luogo in cui viviamo, un gesto di civiltà e di cura del bene comune. Un grande ringraziamento alle direzioni didattiche e alle insegnanti che hanno aderito con entusiasmo”.

L’assessore alle Politiche ambientali e sostenibili Veronica Cerea

“Questa edizione nasce con molto entusiasmo. Puliamo il mondo è da sempre, anche ad Arese, un momento di partecipazione in cui ciascuno può dare il proprio contributo. Per questo stiamo preparando un’azione di pulizia che coinvolga la comunità, con un appuntamento a sorpresa per sabato 21 settembre”.

