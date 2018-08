La notizia della pulizia del sottopasso è stata pubblicata sul social e diverse persone si augurano che rimanga pulito per un pò di tempo.

Pulito il sottopasso ciclo pedonale di Novate

Martedi 14 agosto è stata completata la pulizia del sottopasso pedonale che collega via Repubblica a via Baranzate. L’auspicio dell’amministrazione comunale è che tutta la cittadinanza ne abbia cura e che non si ripetano nuovi atti vandalici. Ultimamente il sottopasso era particolarmente imbrattato di scritte, sigle, nomi che danneggiavano l’immagine di un posto molto frequentato dai cittadini novatesi e non solo. La discesa per biciclette e gli scalini, uniscono il tratto di Novate della via Repubblica, con il tratto della via Baranzate, separati dalla ferrovia. Sono migliaia le persone che ogni giorni passano di li, per portare i bambini a scuola, per andare a fare la spesa, per andare a lavorare. Nonostante la presenza di telecamere, le zone piastrellate e sui muri sono state imbrattate, spesso di scritte incomprensibili. Proprio sul tema delle telecamere, sono intervenute in merito anche diverse persone sul social network Facebook, nella pagina dedicata a Novate. La notizia della pulizia del sottopasso è stata pubblicata sul social e diverse persone si augurano che rimanga pulito per un pò di tempo. Molti altri invece fanno riferimento alle telecamera, che dovrebbero essere utilizzate per individuare i responsabili e questi, obbligati a pulire le scritte.

TORNA ALLA HOME PER LEGGERE LE ALTRE NOTIZIE