“Pulmino amico”, via all’iniziativa

Arriveranno in autunno, molto probabilmente a ottobre. Stiamo parlando dei due mezzi che serviranno per il trasporto di persone fragili, soprattutto disabili e minori, che devono raggiungere i luoghi di cura. L’iniziativa è stata presentata questa mattina, martedì 28 maggio 2019, in municipio alla presenza anche del sindaco (con delega al Sociale) Nuccia Berra. Il nuovo servizio sarà reso possibile grazie alla collaborazione tra il Comune di Cerro Maggior e “Pulmino amico”. Perchè in paese le richieste di trasporto aumentano ed ecco che in questo modo si cercherà di esaudirle.

Si tratterà di due Doblò, attrezzati per trasportare carrozzine. Uno dei due mezzi sarà gestito dall’associazioNe che gestirà centro diurno e trasporto sociale. Le aziende, commercianti (ma anche cittadini) potranno sostenere i due mezzi: nei prossimi giorni l’associazione contatterà le diverse realtà produttive e commerciali cittadine, a fronte del sostegno si vedrò il proprio logo affisso sulla carrozzeria.

