Puzze e rumori Bitumati, Cecchetti e Boniardi chiedono l'intervento del Ministero

Puzze e rumori Bitumati, i deputati leghisti Fabrizio Cecchetti e Fabio Boniardi (nella foto di copertina insieme al vicepremier Salvini) portano l’esasperazione dei cittadini di Cassina Nuova all’attenzione del Ministero dell’Ambiente.

Puzze e rumori Bitumati, “I cittadini hanno sopportato già abbastanza”

“I cittadini di Cassina Nuova hanno sopportato già abbastanza miasmi nauseabondi e rumori notturni insopportabili. E’ ora di intervenire in concreto. Abbiamo sollecitato il Ministro dell’Ambiente ad adottare tutti gli opportuni provvedimenti di propria competenza insieme a Città metropolitana di Milano – anche promuovendo una verifica da parte del comando dei carabinieri per la tutela dell’ambiente – per risolvere la questione una volta per tutte e accertare anche il corretto iter amministrativo e l’opportunità di non autorizzare la richiesta di raddoppio di produzione della Bitumati 2000. La salute delle persone viene prima di ogni altra esigenza”. Così commentano gli onorevoli leghisti Cecchetti, vice capogruppo alla Camera dei deputati e commissario del Carroccio di Milano, e Boniardi.

“Occorre una verifica di impatto ambientale”

“Una situazione che perdura da troppo tempo – denunciano gli esponenti leghisti, che in proposito hanno presentato un’interrogazione al ministro Sergio Costa -. Alla faccia delle rassicurazioni ad avviare una serie di lavori per contenere, quantomeno, il problema dei rumori e dei cattivi odori, l’azienda stessa ha avviato l’iter per raddoppiare addirittura la produzione. Occorre dunque anche una specifica verifica di impatto ambientale, visto che quella ‘odorigena’ ha già evidenziato la necessità di proseguire con gli accertamenti sugli inquinanti dispersi nell’aria”.

