Puzze a Caronno Pertusella, via a una raccolta di firme.

Puzze, “Ora basta!”

L’aria in paese è diventata irrespirabile e scatta perciò la petizione contro le puzze. Una raccolta firme per chiedere al Comune di intervenire e di risolvere il problema, che da settimana rende la vita complicata ai caronnesi che non possono neppure aprire le finestre di casa. I cittadini promotori dell’iniziativa, attraverso il documento, chiedono il coinvolgimento di Arpa e l’adozione di misure idonee per mettere la parola fine ai fastidiosi miasmi.

Incontro con Arpa

L’Amministrazione ha fissato un incontro con Arpa il 23 luglio per valutare congiuntamente i rilievi dei cittadini nel tentativo di individuare la provenienza degli odori. La zona colpita è quella a sud-ovest, ricompresa indicativamente fra il Bricoman e il Tigros (fra viale Cinque Giornate e via Bergamo), estendendosi poi a raggiera sul territorio circostante (fino a via Trieste e a piazza Pertini).

