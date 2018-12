Il Christmas Party ospitato in Porta Romana a Milano ha conquistato oltre 800 ospiti. Ora l’azienda propone splendide occasioni lavorative per i giovani.

QC Terme continua a cercare giovani talenti. In tutti i suoi centri termali: Pré Saint Didier in Valle d’Aosta, Montebianco in Valle d’Aosta, Bagni Nuovi a Bormio, Bagni Vecchi a Bormio, San Pellegrino, TermeRoma, TermeMilano, TermeTorino, Terme Dolomiti in Val di Fassa e Terme Chamonix. Senza dimenticare gli hotel di Pré Saint Didier, Bormio e Roma. Qc Terme – che chiuderà il bilancio 2018 con un fatturato superiore agli 80 milioni di euro – oggi occupa 700 addetti, compresi 180 massaggiatori. «Siamo sempre alla ricerca di giovani talenti – conferma Andrea Quadrio Curzio – In particolare necessitiamo di figure di staff che possano rafforzare l’headquarter di Milano, massaggiatori, oltre a personale di cucina: cuochi, camerieri, baristi. Cerchiamo persone giovani capaci e determinate da inserire alla reception e che vogliano iniziare un percorso di crescita con noi, per poi ricoprire ruoli sempre maggiori che possono anche portare ad assumere la responsabilità di un centro».In quali sedi? «Un po’ in tutte ma in particolare a Bormio e Milano, Dolomiti Val di Fassa».

Cosa garantite? «Dopo un periodo di formazione retribuita di un paio di mesi, un’assunzione a tempo indeterminato, la possibilità di lavorare in un ambiente giovane, dinamico, in crescita e internazionalizzato oltre a formazione adeguata prima di entrare in azienda». Per collaborare con QC Terme si può accedere al sito qcterme.com, nella pagina LAVORA CON NOI, si possono vedere tutte le candidature aperte e si puó fare la propria.

