Christmast Party la magia di Qc Terme conquista clienti, amici e collaboratori.

QC Terme Christmas Party

Mercoledì sera QC Terme Milano ha accolto oltre 1000 ospiti in una cornice da favola. Una foresta di luci ha introdotto una sala addobbata a festa, due immensi alberi di Natale impreziositi dalle decorazioni di un tempo. E su una poltrona rossa Babbo Natale circondato da una montagna di doni. “Per noi è un momento per celebrare la magia del Natale -racconta Andrea Quadrio Curzio, amministratore delegato Qc Terme-, soprattutto quella del Natale per i bambini, è un modo per ricordare agli adulti che il Natale deve rimanere una festa di valori”.

LEGGI ANCHE: Portale dell’aQCua: Qc Terme celebra il rapporto tra uomo e acqua attraverso l’arte

TORNA ALLA HOME PER LEGGERE LE ALTRE NOTIZIE