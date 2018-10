Parco della Repubblica, tutto pronto per votare. E’ stata diffusa la lista dei candidati alle elezioni del prossimo weekend, aperte ai residenti delle vie che formano il quartiere corbettese.

Quartiere al voto: la lista

Carmelo Caserta, Pietro Paolo Di Leo, Cristina Di Luciano, Stefania Falcone, Laura Alessandra La Marca, Mattia Manzo, Carmen Motolese, Marjeta Plaka, Caterina Quintieri, Ornella Sapienti sono gli aspiranti alla carica che è stata di Giovanni Platania.

Il commiato di Platania

I candidati parteciperanno all’elezione e formazione nuovo direttivo della zona nord ovest della città di Corbetta con sede in via Lamarmora n˙35/37. “Come Presidente uscente e a nome del comitato posso solo augurare buon lavoro ai nuovi che verranno – dice Platania -. Faccio gli auguri a tutte le persone che diventeranno parte attiva nel quartiere. Ringrazio residenti e non residenti per il sostegno morale e materiale avuto in questi 16 anni, ringrazio per tutto ciò che siamo riusciti a fare insieme in occasione di tante festività, ricorrenze e attività sportive”. Sabato e domenica residenti alle urne.

