Invito a tutti i cittadini di Abbiategrasso a partecipare a un incontro per conoscere le novità sulla raccolta differenziata

Le novità della raccolta differenziata

A partire dallo scorso gennaio, è stata avviata ad Abbiategrasso una nuova organizzazione per la gestione dei servizi di igiene ambientale: l’obiettivo è il miglioramento delle performance di raccolta differenziata, con una progressiva riduzione della frazione non riciclabile.

E’ cambiata in piccola parte la suddivisione delle zone di raccolta rifiuti: le vie del centro storico sono state incluse nella “Zona 3”, e inoltre, in tutta la città, la frazione «Resto» viene ora ritirata una sola volta alla settimana. Per quanto riguarda il ritiro delle altre tipologie di rifiuti,per necessità organizzative, in alcune vie sono cambiati i giorni di ritiro, come indicato nel nuovo stradario (scaricabile online e in distribuzioneall’Urp di piazza Marconi). Il servizio di raccolta pannolini, riservato a famiglie con bambini e anziani, prevede comunque ancora un secondo ritiro settimanale, ma su prenotazione, senza aggravio di spesa sulla bolletta. Le attività produttive, invece, possono richiedere un servizio integrativo di raccolta della carta su prenotazione, sempre compilando un apposito modulo.

Tutte queste informazioni sono disponibili anche sul proprio smartphone, grazie alla nuova app”Riciclario”, scaricabile da Google Play e App Store. L’applicazione dà inoltre la possibilità di segnalare conferimenti errati e discariche abusive, e di visualizzare facilmente le informazioni relative alla propria posizione TARI (Tariffa Rifiuti).

L’incontro

Il Comune di Abbiategrasso ha programmato, in collaborazione con Amaga e Navigli Ambiente, delle iniziative rivolte ai cittadini per la campagna di in-formazione del 2019: è previsto un incontro mercoledì 27 febbraio alle 21 nella sala consiliare del Castello Visconteo. Sarà un’occasione interessante per confrontarsi direttamente con i referenti della società per la Gestione dei servizi di Igiene Ambientale.

La partecipazione alla serata è gratuita e aperta a tutti: per informazioni, è possibile contattare il Comune di Abbiategrasso – Ufficio Ambiente, tel. 02-94692328, oppure l’Ufficio Relazioni con il Pubblico Punto in Comune al numero 02-94692215.