Raccolta monetine, l’iniziativa a Busto Garolfo ha riscosso successo.

Raccolta monetine: consegnata la barella

Domenica 29 luglio, durante la festa del GPU, è stata consegnata la barella per persone affette da disabilità. Barella acquistata grazie alla raccolta delle monetine.

L’iniziativa

Il crowfunding, avviato dal gestore del circolo Combattenti e Reduci di Busto Garolfo Gaetano Di Fazio, è stato sposato da molte attività, associazioni e cittadini del paese. In sostanza, la raccolta fondi consisteva nel donare semplicemente centesimi in favore dell’acquisto di una barella per disabili. La raccolta, coordinata anche grazie al Gruppo Genitori per la Promozione Umana, Pro loco e Milan Club di Busto Garolfo insieme ad altre associazioni, è terminata il 15 luglio, raggiungendo l’ammontare dei circa 3.500 euro necessari all’acquisto dello strumento sanitario.

