Raccolta rifiuti nel Legnanese: anticipi e posticipi di Ferragosto

A Legnano, Parabiago e Canegrate le raccolte previste per la giornata di giovedì 15 agosto saranno rinviate al giorno successivo, venerdì 16. A Villa Cortese la raccolta della plastica di giovedì 15 agosto sarà anticipata a

mercoledì 14 agosto. Anticipo anche a Robecchetto con Induno, dove mercoledì 14 si raccoglieranno umido, carta e vetro.

Posticipo, invece, sia a Buscate dove la raccolta di umido e plastica prevista per giovedì 15 agosto sarà posticipata a venerdì 16 e a Magnago, dove venerdì 16 gli operatori passeranno per il ritiro della carta. Ad Arconate, San Giorgio su Legnano e Turbigo, invece, nulla cambierà perché il giovedì non sono previste raccolte.

