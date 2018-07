Fai i salti nel letto quando senti il rumore. Stai dormendo e non te lo aspetti”.

In via Andrea Ponti – piazza libertà a Cornaredo tutte le settimane il mercoledì passano a ritirare il vetro alle 6.00/6.15 di mattina. Non si può dire la stessa cosa per il resto della spazzatura che viene ritirata intorno alla 9.00. I residenti si lamentano del rumore molesto alla prime luci dell’alba ” Fai i salti nel letto quando senti il rumore. Stai dormendo e non te lo aspetti”.