Recuperata un’area nel giardino dell’asilo di via Monte Santo

Con l’intervento di alcuni cittadini, che si sono resi disponibili a fronte di aiuti per emergenze economiche, e con il supporto degli uffici comunali, è stata recuperata un’area nel giardino dell’asilo di via Monte Santo. E’ stata demolita una struttura fatiscente e sono state rimosse le macerie poi conferite in stazione ecologica. Così facendo si è potuto realizzare un ampliamento del giardino, e quindi degli spazi verdi fruibili dai bambini, con un notevole risparmio economico.

Il commento del sindaco Fagioli

“Le attività di miglioria degli ambienti – ha commentato il Sindaco, Alessandro Fagioli – dove studiano e giocano i nostri bambini sono una costante di questa Amministrazione. Sotto i riflettori finiscono solo le situazioni più visibili ma anche questi piccoli lavori si svolgono in un quadro organico multisettoriale, sociale, manutenzioni, vivibilità e sicurezza”.

