“Una campagna disseminata di sexy shop, spa, uffici e residenze”. E’ questo lo scenario che Legambiente Lombardia immagina con l’approvazione, in calendario per oggi in Consiglio regionale, della legge per la Rigenerazione urbana e territoriale, che promette tra l’altro di facilitare la riconversione e il recupero delle cascine lombarde oggi abbandonate (sono tantissime, circa 30mila quelle censite, leggi QUI).

“Meglio riqualificare che consumare suolo”

Secondo Legambiente Lombardia la ratio della legge è condivisibile: “Sempre meglio riqualificare aree urbane abbandonate, piuttosto che consumare nuovo suolo per realizzare nuovi quartieri e insediamenti” spiega. “Ovviamente c’è una controindicazione: ridurre la fiscalità edilizia, che farà felici i costruttori, certo non darà beneficio alle casse dei Comuni, sempre carenti delle risorse necessarie a migliorare lo spazio e i servizi delle città” continua l’associazione.

“Ma non si potranno sindacare i capricci degli operatori”

Ma il punto più contestato è proprio quello sulle cascine abbandonate. La nuova legge semplifica enormemente le procedure per recuperarle, consentendo di restaurarle anche in deroga al Pgt. Le uniche destinazioni d’uso non concesse sono per centri commerciali e industrie. Secondo Legambiente, servivano invece maglie più strette.