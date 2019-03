E’ ormai arrivato il giorno del reddito di cittadinanza, ovvero il sostegno per famiglie in difficoltà varato dal Governo Gialloverde. Lo strumento che da definizione istituzionale, mira al reinserimento nel mondo del lavoro e all’inclusione sociale, diventerà “reale” a partire da domani, mercoledì 6 marzo. Domani scatta infatti il primo giorno utile per presentare la domanda. Chi lo farà entro 31 marzo dovrebbe ricevere una risposta dall’Inps ( l’esito arriverà per sms o via e-mail) dell’Inps tra il 26 e il 30 aprile: se la domanda sarà accolta, a maggio partirà il pagamento.

Reddito di cittadinanza: dove presentare la domanda

Le domande possono essere presentate Online, nei Caf o negli uffici postali

Ecco il modulo affisso alle poste centrali di Lecco in via Dante