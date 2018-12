Regali ai bambini ricoverati da parte dei soci del Lions Club Rho Host all’ospedale di Garbagnate.

Regali ai bambini ricoverati in pediatria

Il cuore grande dei soci del Lion Club Rho Host ha battuto ancora una volta per le persone meno fortunate.

Come ogni anno, i soci dell’associazione rhodense, guidati dal presidente Marco Franceschetto, hanno passato alcune ore della vigilia di Natale nel reparto di pediatria dell’ospedale di Garbagnate Milanese. Insieme ai volontari della sezione locale della Croce Rossa, i soci del Club rhodense hanno consegnato diversi regali ai bambini ricoverati.

Consegna dei regali con i volontari della Croce Rossa

Un appuntamento concordato con medici e infermieri che hanno accompagnato i soci del Lions Club Rho Host e i volontari della Croce Rossa di Garbagnate Milanese nelle stanze di degenza.

Una grande festa che ha visto i piccoli ritrovare per alcuni minuti il sorriso e scartare i pacchi che quelle simpatiche persone con il cappello di Babbo Natale hanno portare loro per fargli trascorrere le feste in maniera più serena.

