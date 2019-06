Regalo ai figli dei dipendenti Esselunga consegnate con Fondazione Intercultura.

In cinque diverse regioni

Esselunga ha ricevuto in totale 171 iscrizioni: l’iter di selezione, affidato interamente a Fondazione Intercultura, è durato circa 4 mesi e si è svolto attraverso incontri individuali e una valutazione del rendimento scolastico.

I premiati sono figli di dipendenti della sede e dei negozi di diverse province di Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Liguria e Toscana, ragazze e ragazzi di età compresa fra i 14 e i 18 anni che avranno l’opportunità di trascorrere una vacanza studio di un mese, a totale carico di Esselunga, in Danimarca, Finlandia o Irlanda.

Welfare aziendale Esselunga

Con questa iniziativa l’azienda desidera offrire ai giovani una concreta occasione di crescita per aiutarli a diventare protagonisti della società del futuro e cittadini del mondo.

L’iniziativa rientra in un percorso di welfare aziendale avviato da Esselunga negli ultimi anni, che ha già dato la possibilità ai collaboratori di convertire il premio di risultato in servizi e di usufruire di facilitazioni e benefit.

