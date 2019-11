Ponte del Sorriso Onlus ha donato un ecocardiografo portatile alla Cardiologia Pediatrica dell’Ospedale Del Ponte coi fondi raccolti dai regali di nozze di due soci.

Il regalo di nozze? Un regalo per l’ospedale

La solidarietà fa bene e migliora la cura dei pazienti. E’ stato donato nei giorni scorsi dall’associazione Il Ponte del Sorriso un nuovo ecocardiografo portatile all’Ospedale Pediatrico Filippo Del Ponte di Varese. “Una donazione di oltre 30mila euro, resa possibile grazie alla costante generosità di diversi benefattori – spiega Emanuela Crivellaro, Presidente della Fondazione Il Ponte del Sorriso – in particolare di Roberta e Paolo Fantinato che hanno fatto del loro matrimonio una bellissima fiaba di solidarietà. Dal cuore dei loro invitati è arrivato il regalo di nozze che loro avevano richiesto, ossia un dono a Il Ponte del Sorriso per i bambini in ospedale”. L’importo raccolto è davvero importante ed è stato devoluto all’acquisto dall’apparecchiatura che servirà ai pazienti di tutti i reparti e, essendo portatile, eviterà di spostarli per sottoporli all’esame.

Uno strumento per tutti

“La necessità di disporre di un ecocardiografo portatile nasce dalla crescita dell’Ospedale della Donna e del Bambino sia in termini logistici sia in termini di complessità specialistica – spiega la Dottoressa Alessandra Stifani, Responsabile della Cardiologia pediatrica – L’apparecchiatura combina portabilità e velocità di approccio per i pazienti critici sia di area pediatrica, sia per l’area ostetrico-ginecologica“. La SSD Cardiologia pediatrica, infatti, è un centro di II livello che si prende cura dei bambini con problematiche cardiache e li continua a seguire anche dopo il raggiungimento della maggiore età, ma anche delle donne in gravidanza con cardiopatie, ipertensione arteriosa o aritmie, di quelle in terapia oncologica e delle gravide con feto cardiopatico o aritmico.

I numeri della Cardiologia del Del Ponte

Ogni anno sono circa 7mila i pazienti seguiti dalla struttura, al 70% bambini o ragazzi, per un totale di circa 11.000 prestazioni ambulatoriali e 9.400 prestazioni per i pazienti ricoverati. In particolare, si effettua tutta la diagnostica cardiologica non invasiva, il monitoraggio della terapia farmacologica e il follow up dal feto all’età adulta per i portatori di cardiopatia congenita, anche in regime di urgenza. “L’elevata qualità delle immagini che il nuovo ecografo offre – continua la Dottoressa Stifani – consentono un’accuratezza diagnostica anche in situazioni di urgenza/emergenza”.

“Il cuore dei bambini è da sempre nel cuore della fondazione Il Ponte del Sorriso – conclude Crivellaro – Sostenere la Cardiologia Pediatrica significa garantire la qualità della vita. Un cuore sano, infatti, consente un’esistenza senza condizioni e costrizioni”.

