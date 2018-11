La Regina Elisabetta fuori dalle scuole medie? Curioso avvistamento.

La Regina Elisabetta che saluta dal finestrino

Il colpo d’occhio è davvero formidabile. La Regina d’Inghilterra che saluta da un’auto parcheggiata all’esterno della scuola media. Ovviamente non si trattava di Sua Maestà in carne e ossa ma di un’adesivo messo sul finestrino di una vettura. Ma, come detto, a prima vista ai passanti è sembrato davvero di star osservando la famosa regina nel gesto di salutare.

