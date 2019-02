Il medico rhodense e capitan Ventosa protagonisti a Striscia la Notizia.

Come misurare la febbre

Come misurare correttamente la febbre e come scegliere il termometro giusto! L’hanno spiegato durante un servizio andato in onda a striscia la notizia il professor Fabrizio Pregliasco, virologo rhodense e presidente dell’associazione collegata con il 118 Rho Soccorso.

Il termometro auricolare

Un siparietto simpatico quello tra Capitan Ventosa e il medico rhodense, nel corso del quale sono state date delle informazioni importanti come quella dell’uso del termometro auricolare che secondo il professor Pregliasco è il più attendibile per la misurazione delle febbre.

Protagonista in televisione

Spesso il virologo di Rho viene chiamato come ospite di trasmissioni televisive nazionali e locali per parlare dell’influenza e di come si curano gli italiani. Pregliasco è spesso ospite in televisione e nei convegni per parlare anche dei vaccini, un tema molto sentito dagli italiani.