Riapre la piscina di Legnano dopo cinque settimane di chiusura.

Riapre la piscina di viale Gorizia

Giovedì 2 gennaio, come annunciato, ha riaperto i battenti l’impianto natatorio di via Gorizia, chiuso il 15 novembre per ragioni di sicurezza dopo la caduta di un frammento di una delle vetrate. A disporre lo stop era stato il commissario straordinario del Comune di Legnano Cristiana Cirelli. L’episodio aveva reso infatti irrimandabile l’intervento per sanare varie criticità emerse durante i precedenti sopralluoghi dello stesso mese di novembre. I primi nuotatori sono già tornati in acqua, ma rimane inaccessibile la vasca media coperta. Perché sia restituita all’utenza, necessita infatti di ulteriori lavori (che non saranno effettuati a breve).

Nuova copertura, nuovi percorsi di accesso agli spogliatoi, “lame di aria calda”

Nelle cinque settimane di chiusura forzata, Amga sport ha realizzato il completo rifacimento della copertura della porzione che accoglie la vasca grande e la ridefinizione dei percorsi di accesso agli spogliatoi, con lo scopo di impedire all’utenza di accedere all’area della vasca media: quest’ultima, infatti, è stata totalmente isolata, in modo che nessuno possa transitare neppure dalla porzione che accoglie le tribune. “Il ripristino di questa parte dell’impianto sarà oggetto di una seconda e più consistente tranche di lavori” spiega la spa di via per Busto Arsizio cui è affidata la gestione dell’impianto. “Tutto ciò che era contenuto nell’ordinanza (comprese alcune prescrizioni che il Comune aveva espressamente assegnato ad Amga sport), è stato puntualmente eseguito; così che giovedì mattina 2 gennaio l’impegno assunto con l’utenza si è concretizzato: la vasca grande e quella ludica sono tornate a ospitare gli atleti e gli appassionati, in un ambiente perfettamente riscaldato (grazie anche all’installazione delle cosiddette ‘lame di aria calda’, potenti elettroventilatori che creano una sorta di barriera invisibile che trattiene il caldo all’interno e respinge il freddo proveniente dall’apertura delle porte d’ingresso)”.

Le prime a rientrare in acqua sono state le sincronette della Rari Nantes

Le prime a riappropriarsi del rinnovato impianto sono state le sincronette della Rari Nantes. Sono poi arrivati gli appassionati del nuoto libero. Da martedì 7 gennaio riprenderà anche l’attività corsistica.

“Grazie al commissario straordinario per aver reperito significative risorse finanziarie”

Soddisfatta l’amministratore unico di Amga sport, Elisabetta Martignoni: “L’anno si apre con una ventata di ottimismo ritrovato. L’ordinanza di chiusura ha segnato un momento difficile per la Società, ma il provvedimento si è reso necessario per garantire all’utenza l’accesso in massima sicurezza. Ora permane il disagio della vasca media inaccessibile: la situazione resterà sicuramente tale per un lungo periodo, ma nel frattempo i tecnici comunali stanno redigendo un progetto per l’affidamento dei lavori necessari. Al momento è difficile formulare ipotesi, in quanto l’insediamento della nuova Amministrazione comunale potrebbe introdurre varianti all’iter già avviato. Ritengo doveroso ringraziare la dottoressa Cristiana Cirelli e il dottor Giuseppe Mele (il commissario straordinario vicario, ndr) per il sostegno, anche con il reperimento di significative risorse finanziarie, la fattiva collaborazione e il sincero interesse che hanno costantemente dimostrato verso un impianto caro ai cittadini legnanesi, patrimonio della città. Un sincero ringraziamento anche ai tecnici comunali, ai tecnici di Amga, alla polizia locale, all’Ats, ai vigili del fuoco e a tutti i dipendenti di Amga sport, che hanno lavorato senza risparmiarsi per contenere al massimo i disagi. La Società è avviata verso una nuova fase, contraddistinta da una ancora più puntuale attenzione sia verso le strutture, sia verso l’utenza”.

TORNA ALLA HOME PAGE E LEGGI TUTTE LE NOTIZIE