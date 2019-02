Bocciato il ricorso al Tar presentato dalla farmacia Fior di Loto contro la nuova zonizzazione deliberata dal Comune.

Ricorso al Tar bocciato, adesso al lavoro per la nuova farmacia comunale

Ricorso bocciato e delibera confermata. Il Tribunale Amministrativo ha rigettato la richiesta di sospensiva presentata alcuni mesi fa dalla farmacia Fior di Loto. L’atto della discordia era la delibera con cui il Comune ridefiniva le zone entro le quali è possibile aprire una farmacia. Una modifica che permetteva appunto di “liberare” un posto in centro ad Abbiate Guazzone, dove il Comune vuole aprire la seconda farmacia comunale dopo quella delle Ceppine. E ad opporsi era stata proprio l’ex farmacia di Abbiate, che l’anno scorso si è trasferita dai locali a ridosso della stazione a quelli lungo viale Marconi, all’incrocio con via Crestani.

Spazio anche fuori dalla Fornace

Interessata dal provvedimento c’è anche un’altra farmacia. Quella che da anni era stata individuata all’interno dell’ex Fornace, già assegnata da un privato e che ora, grazie appunto alla delibera del Comune, potrà essere aperta anche fuori dall’area commerciale. “Siamo soddisfatti della decisione del Tar – ha commentato il vicesindaco Claudio Ceriani – Quella delibera è fondamentale per poter aprire la farmacia comunale in centro ad Abbiate, nei locali della cooperativa Consumo di Abbiate. Apertura che riteniamo importante per rivitalizzare il centro e per offrire un servizio fondamentale ai cittadini di Abbiate, specialmente gli anziani, che vivono nel lato della stazione. Abbiamo già aggiornato la delibera con il parere favorevole dell’Ats e ora la trasmetteremo in Regione. Contiamo di poter aprire il nuovo negozio entro la fine dell’anno”.