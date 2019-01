Rifiuti abbandonati: un numero verde per arginare il fenomeno. E’ la proposta dell’amministrazione provinciale di Varese contro un fenomeno imperante lungo le strade provinciali.

“Il problema dell’abbandono abusivo di rifiuti di ogni genere lungo le strade provinciali, e non solo, del nostro territorio, è un odioso e malcostume che dura da anni e che finora non ha trovato efficaci azioni di contrasto – spiega il consigliere provinciale delegato alla viabilità Marco Magrini – ringraziamo i cittadini che, dimostrando grande senso civico e attaccamento alle loro comunità, si impegnano per combattere l’inciviltà, ma crediamo sia giunta l’ora di affiancare nuovi strumenti che aiutino le amministrazioni locali a fronteggiare questo fenomeno, che purtroppo non tocca solo la “lacuale” ma in generale è tristemente diffuso su tutte le principali arterie di traffico della nostra provincia”.