Rigenerazione del centro storico di Parabiago: oggi, martedì 3 settembre 2019, i professionisti ammessi al bando, hanno fatto un sopralluogo insieme al sindaco Raffaele Cucchi.

Rigenerazione del centro: sette i professionisti ammessi

Il progetto “La Parabiago che Sale” prosegue il suo iter che permetterà di ottenere progetti di studio del centro storico parabiaghese per un rilancio e una rigenerazione urbana dell’esistente. Sono sette i professionisti ammessi (per requisiti) al concorso di idee promosso dall’Amministarzione comunale e sviluppato in collaborazione con la Triennale di Milano.

Il sopralluogo

Gli aspiranti vincitori questa mattina, martedì 3 settembre 2019, hanno incontrato il sindaco Raffaele Cucchi e i responsabili dell’ufficio tecnico comunale per apprendere le aspettative dell’Amministrazione in merito ai progetti da sviluppare, ma anche per un tour presso il centro che ha permesso loro di verificare l’esistente. Presente all’incontro anche Renato Besana che ha fatto da tramite con la Triennale di Milano. Ai professionisti l’Amministrazione chiede di di tenere conto di due peculiarità del centro parabiaghese: la presenza di un’area industriale dismessa sita proprio nel centro storico (ex Rede) e la necessità di ricucire gli edifici storici e il polo scolastico delle scuole superiori, con la parte antistante il municipio e di collegamento al centro città.

Le parole del sindaco

“Con questo progetto vogliamo raccogliere l’opportunità di aggiungere uno sguardo fresco sulla nostra Parabiago, oltre alla creatività e professionalità di chi è abituato a ragionare intorno al tema della rigenerazione urbana – dichiara il sindaco Raffaele Cucch i- I professionisti, infatti, porteranno sicuramente idee innovative e risolutive per il rilancio urbanistico della città. Ringrazio quanti si sono messi in gioco in questa nostra proposta accettando questa sfida e la Triennale di Milano per lo sviluppo dell’intero progetto, oltre a Renato Besana per la l’affezione dimostrata a Parabiago e all’ufficio tecnico che ne sta seguendo l’iter”.

Entro il 4 ottobre i professionisti dovranno presentare progetti contenenti le linee guida di rilancio urbanistico, lavori che verranno valutati e resi pubblici.

LEGGI ANCHE: Riqualificazione centro storico: in campo anche la Triennale di Milano