Come si combatte l’aumento dei costi in bolletta dell’energia?

Proponendo nuove offerte. E’ questa la filosofia che sta alla base delle proposte che Nuovenergie ha preparato per questa estate.

Purtroppo, il punto di partenza non è indolore. Infatti, come avrete letto sui giornali o sentito dai tg e dai radiogiornali, sono scattati nei giorni scorsi gli aumenti per le bollette di luce e gas annunciati dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera). E non sono incrementi da poco: ogni famiglia tipo si ritroverà un incremento della spesa per l’energia per la famiglia pari a circa il 6,5% per l’energia elettrica e all’8,2% per il gas naturale, in controtendenza rispetto ai forti ribassi (-8% per l’elettricità e -5,7% per il gas) del secondo trimestre di quest’anno. Ha voglia l’Autorità a precisare che «per il gas l’impatto sulla spesa per i clienti domestici risulta meno significativo in considerazione dei bassissimi consumi del periodo estivo»; alla fine per le famiglie si tratterà di una spesa maggiore di circa 24 euro/anno per l’elettricità e di circa 21 euro/anno per il gas. Questo dice l’Autorità, perché se stiamo a uno studio dell’Unione nazionale consumatori, l’aumento sarà ben più consistente perché si tratterà di 33,5 euro per la luce e di 83,5 euro per il gas. Senza dimenticare che Arera tara questi dati sulla “famiglia tipo”, i cui consumi medi di energia elettrica si attestano sui 2.700 kWh l’anno con potenza impegnata non superiore ai 3 kW e i cui consumi di gas non superano i 1.400 metri cubi. Ma se prendiamo come riferimento un pensionato che vive da solo e ha bassi consumi – e ce ne sono sempre di più – l’incremento è ben più consistente e può arrivare fino a quasi il doppio di quanto pagava per il peso diverso dei vari oneri.

La “reazione” di Nuovenergie

A determinare l’incremento sono evidentemente le tensioni internazionali e la conseguente forte accelerazione delle quotazioni del petrolio: sono cresciute del 57% in un anno e del 9% solo nell’ultimo mese di maggio influenzando pesantemente anche i prezzi nei mercati all’ingrosso dell’energia, con ripercussioni sui prezzi per i clienti finali.

Per fortuna, però, Nuovenergie opera nel mercato libero e può quindi scegliere di determinare in regime di concorrenza le tariffe: quindi, non solo ha deciso di lasciarle invariate per non perdere quote di mercato e sostenere le famiglie in questo delicato momento in cui si avvicina l’uscita dalla crisi, ma ha addirittura predisposto una nuova offerta. Propone, infatti “Happy Summer”, la nuova speciale proposta per l’estate che premierà i nuovi clienti, ma anche tutti coloro che lo sono già, con degli omaggi.

Si tenga inoltre conto che alcuni contratti proposti dalla società rhodense hanno un prezzo bloccato per 12 mesi, che mette al riparo da rischi di aumenti. Per cui se anche aumenta il costo delle materie prime il prezzo per luce e gas imposto da Nuovenergie resta invariato.

Non tutti sono a conoscenza della possibilità di affidarsi a un gestore che opera in libero mercato: infatti, solo una famiglia su quattro è passata al mercato libero. Oltre alla disinformazione giocano un ruolo non indifferente anche un po’ di diffidenza un po’ di paura dei cambiamenti.

Questo vuol dire che tante persone non hanno ancora scoperto la possibilità di sfuggire ai rincari evitando così che le cattive condizioni di mercato, com’è il caso del rincaro del petrolio, si riversino su loro. Per passare al libero mercato basta sottoscrivere un nuovo contratto con una società che opera nel mercato libero, come Nuovenergie. Il passaggio non richiede oneri aggiuntivi né la necessità di eseguire lavori in casa o fuori casa.

Sono molteplici le tipologie contrattuali predisposte in base alle esigenze delle differenti tipologie di famiglie o di aziende; così come ci sono diverse possibilità di avere tante opportunità di risparmio e servizi esclusivi. Per una completa conoscenza e valutazione basta andare sul sito della società di corso Garibaldi a Rho.