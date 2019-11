Rinnovare la casa dandole un nuovo aspetto è possibile. Per cambiare carattere e stile alla propria abitazione, sono sufficienti pochi semplici accorgimenti studiati per catalizzare l’attenzione e donare personalità a ciascun ambiente. Tessuti e tende da interno sono gli elementi giusti per rendere ogni stanza della casa accogliente. Tendaggi, tappezzerie e complementi d’arredo proposti da Brianzatende sono in grado di regalare quella sensazione di confort e di calore che, coordinati all’arredamento, possono creare scenografie e suggestioni di gran gusto. Le nuove collezioni disponibili negli showroom si caratterizzano per la capacità di rispondere ad ogni esigenza progettuale ed estetica. Colori, trame, disegni, filati di pregio possono essere scelti secondo il proprio gusto, oppure facendosi consigliare dagli esperti di interior di Brianzatende. Le tende da interno Brianzatende rispondono alle diverse esigenze progettuali.

Rinnovare la casa con Brianzatende

Le tende arricciate sono disponibili con sistemi laterali, curvi, ad arco, di scorrimento con profili in alluminio a scomparsa e con l’ausilio di innumerevoli tessuti, risolvono qualsiasi esigenza d’arredamento. Per le tende a pannello è disponibile una vasta gamma di tessuti, dai tecnici ai dipinti e ricamati a mano di altissima affidabilità, si rivelano pratiche nell’ufficio e eleganti nell’abitazione. Le tende a rullo proposte sono un assoluto tecnologico che consente di avvolgere la tenda nello spazio di pochi centimetri. Infine le tende tecniche (verticali, plissè, veneziane) sono caratterizzate da versatilità nell’applicazione e permettono di orientare la luce illuminando differentemente l’ambiente. Nate per l’ufficio, la loro straordinaria capacità di filtrare la luce e di variarla a seconda dell’orientamento le rende una raffinata soluzione di arredamento.

Una soluzione per ogni esigenza

Negli showroom Brianzatende, quindi, è possibile arredare qualsiasi casa, con la tranquillità di una qualità garantita da un’azienda del territorio e di un design sempre all’avanguardia. La mission degli showroom Brianzatende è quella di poter trovare una soluzione per ogni esigenza della clientela, sia in termini di personalizzazioni, sia di ampiezza della gamma dei prodotti in esposizione. Grazie alle ampie dimensioni dei punti vendita, infatti, il cliente non si limita ad osservare un prodotto sul catalogo, ma lo sceglie con consapevolezza, dopo averne toccato il tessuto, visto il colore, ammirato i dettagli.

Gli showrooms Brianzatende

via Maggi 41/43, Lesmo (MB)

via Monti e Tognetti 5, Monza (MB)

via IV Novembre 2, Giussano (MB)

via L. Da Vinci 185, Trezzano sul Naviglio (MI)

via Italia 68, Almè (BG)

BSpace – Via Fatebenefratelli 9, Milano

www.brianzatende.it

Informazione Pubblicitaria