Riqualificazione del centro storico di parabiago: la Giunta ha approvato una convenzione con la Triennale di Milano.

Dopo l’indagine di customer satisfaction che ha sondato il forte interesse dei cittadini in merito ad una riqualificazione del centro storico della città di Parabiago, la Giunta comunale ha da poco approvato una convenzione con la Fondazione “La Triennale di Milano” per raccogliere idee e proposte rivolte alla rigenerazione del centro storico, oltre a voler stimolare ulteriormente il dibattito sul futuro urbano di quest’area centrale e strategica.

La parola al sindaco

“Come molti concittadini, anche noi abbiamo a cuore la rigenerazione urbana del centro storico della nostra città – commenta il sindaco Raffaele Cucchi – e, tenendo fede al programma elettorale, abbiamo messo in campo iniziative che ripensino alla funzionalità del centro. Siamo, infatti, convinti che per dare davvero un’opportunità di rilancio occorra uno sguardo esterno e professionalmente all’avanguardia. Da qui il nostro desiderio di coinvolgere la Triennale di Milano, l’Urban Center e gli architetti che concorreranno a dare idee e proposte al fine di trasformare alcune criticità della nostra Parabiago, in future opportunità”. Poi continua: “L’intero progetto sulla rigenerazione del centro storico e della piazza cittadina si svilupperà nel corso del 2019 proprio per avere il tempo di presentare alla cittadinanza occasioni di confronto e dibattito intorno alle proposte che arriveranno. Ringrazio il Direttore Generale della Triennale, Carlo Morfini e l’architetto Lorenza Baroncelli, coordinatore artistico della rigenerazione urbana della città presso la Triennale di Milano, per aver accolto con disponibilità e interesse la nostra richiesta”.



Proposte al vaglio dei cittadini

Le dieci migliori proposte partecipanti al concorso saranno scelte, attraverso il voto, direttamente dai cittadini e, successivamente, una giuria tecnica presieduta da un importante architetto di fama internazionale, determinerà il vincitore tra i tre progetti finalisti.

Le tempistiche

L’Urban Center verrà realizzato nei primi mesi del 2019 dalla Triennale di Milano in collaborazione con il Comune di Milano e troverà sede all’interno del Palazzo dell’Arte. Tra i suoi obiettivi ci sarà quello di stimolare e promuovere riflessioni sulle trasformazioni urbane e lo sviluppo del territorio, con particolare attenzione alle periferie e alle provincie. Con la convenzione appena approvata, il Comune di Parabiago dà mandato alla Triennale di Milano di occuparsi delle manifestazioni di interesse, oltre che della gestione e promozione del concorso di idee che porterà alla premiazione del vincitore presso l’Urban Center all’interno di una conferenza stampa milanese.

