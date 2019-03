Riqualificazione di via Roma a Saronno: una situazione davero sentita dai cittadini così da indurre l’Amministrazione a convocare un Consiglio comunale aperto per sabato 16 marzo 2019.

Riqualificazione via Roma: la decisione dell’Amministrazione

Scrive il consigliere della Lega, Carlo Pescatori, in una nota stampa: “Il presidente del Consiglio comunale Raffaele Fagioli ha convocato una seduta di Consiglio comunale aperto il 16 marzo 2019 alle 9.30 in sala Vanelli di piazza Santuario 7 durante la quale l’Amministrazione potrà spiegare il progetto e i consiglieri e i cittadini potranno far sentire la propria opinione”.

“Aspetti positivi e che verranno capiti”

Continuano poi dalla Lega: “Siamo certo che tuti gli aspetti dell’intervento sono positivi e saranno capiti e apprezzati dalla cittadinanza:nuova pista ciclabile sicura a doppio senso e rispettosa delle norme; sistemazione dei sottoservizi danneggiati dalle radici; rifacimento dei marcipiedi gravemente ammalorati dai bagolari; ripiantumazione completa con nuove essenze meno invadenti; sistemi di assistenza alla mobilità per persone disabili”.

“La soluzione voluta dal sindaco è la migliore”

“Repetita iuvant, come insegnano i latini, e dopo questo ulteriore momento di trasparenza sarà più chiaro anche agli scettici che la soluzione voluta dal sindaco Fagioli è la migliore possibile – termina il consigliere leghista Pescatori – Conferenza stampa, commissione opere pubbliche aperta agli interventi dei cittadini, decine di comunicati stampa dell’amministrazione e delle forze politiche di maggioranza non sembrano sufficienti ad una piccola parte della cittadinanza un po’ troppo abituata a dire no. A Forlì, per un intervento altrettanto drastico nei confronti dei bagolari, la scelta amministrativa di abbattimento decisa dal Sindaco Pd è stata salutata positivamente da Legambiente. Ci sono forse bagolari e bagolari, a seconda del colore politico che amministra?”.

TORNA ALLA HOME E LEGGI LE ALTRE NOTIZIE