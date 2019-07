Le riqualificazioni stradali in corso a Legnano rendono necessaria, nei prossimi giorni, l’introduzione di divieti di sosta, restringimenti di carreggiate e chiusure al traffico, anche in tratti del sistema viabilistico caratterizzati da un passaggio intenso di veicoli.

Riqualificazioni stradali a Legnano: ecco coma cambia la circolazione

Via San Michele del Carso – Divieto di sosta e restringimento della carreggiata tra le 9 e le 17 fra sottopasso ferroviario e via per San Giorgio (i lavori occuperanno due corsie per volta su quattro, in modo da consentire il transito dei mezzi in entrambi i sensi di marcia utilizzando quelle non occupate dal cantiere).

Viale Toselli – Divieto di sosta e restringimento della carreggiata tra le 9 e le 17 nel tratto compreso tra via Bissolati e corso Magenta (stesse modalità di intervento applicate a via San Michele del Carso).

Viale Cadorna – Divieto di sosta e restringimento della carreggiata fra le 9 e le 17 tra il confine con Cerro Maggiore e via del Carmelo (una corsia di marcia alla volta).

Via Micca – Chiusura al traffico veicolare, dalle 9 alle 17, tra via della Vittoria e corso Italia.