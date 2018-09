Rischio salmonella: ritirato lotto di uova fresche prodotte in Umbri

Rischio salmonella: il ministero della Salute ha pubblicato un richiamo riguardo a tre lotti di uova fresche.

Rischio salmonella: uova ritirate

Ritirati lotti della società avicola “Ovo Fucens” per la presenza di salmonella enteritidis. Le uova interessate sono solo quelle con scadenza minima 11-09-2018 al 07-10-2018. A riportarlo è Firenze Settegiorni.

Le uova fresche sono prodotte nello stabilimento in Paterno di Avezzano, in provincia dell’ Aquila.

Cos’è la salmonellosi

Il pericolo del batterio di salmonella è l’infezione nota come salmonellosi. Il patogeno, molto diffuso, viene diffuso attraverso gli animali da allevamento e quelli da compagnia, andando così a contaminare latte, uova e carni.

Tra i sintomi più comuni, la salmonellosi può manifestare vomito, diarrea, nausea, febbre e dolori addominali dovuti al contatto o all’ingestione con cibo e acqua contaminata.

Il consiglio dello Sportello dei diritti

Nell’ottica d’informazione quotidiana in materia di allerte per i consumatori, Giovanni D’Agata presidente dello “Sportello dei Diritti”, a scopo precauzionale, raccomanda ai clienti che hanno acquistato le uova fresche dei lotti sopra indicati, di non consumarle con la data di scadenza segnalata e a consegnarle al rivenditore o al Servizio igiene degli alimenti e nutrizione della ASL locale.