Ritardi sulle linee ferroviarie per un guasto al convoglio 23051.

Ancora disagi per i pendolari. Nella mattinata di oggi, martedì 5 febbraio, si sono verificati molti ritardi soprattutto nella tratta Milano-Treviglio-Varese. La causa è il convoglio 23051, partito da Varese alle 7.13 e diretto a Treviglio, fermo tra le stazioni di Milano Porta Vittoria e Milano Dateo. Il personale di servizio sta provvedendo alla operazioni di recupero del treno per far riprendere regolarmente la circolazione. Al momento i mezzi ferroviari stanno viaggiando con una media di circa 40 minuti di ritardo.

