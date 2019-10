L’azienda SEACON ha ritirato dal mercato seppie surgelate prodotte a Novate Milanese per rischio chimico.

Ritirate del commercio seppie surgelate prodotte a Novate Milanese

Il ministero della Salute che ha pubblicato sul loro portale il richiamo da parte dell’azienda SEACON della seppia indopacifica surgelata in confezioni da 800 grammi con scadenza 19-03-2021, prodotta dall’azienda olandese SEAFOOD Connection con sede dello stabilimento in Olanda Het Spljk 12 a Wturk e commercializzata in Italia dall’azienda Djngfeng Import Export via Polveriera n 41 Novate Milanese.

