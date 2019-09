Ritirate merendine al cacao senza glutine. Si tratta di Intermezzi e Intermezzi Cacao della Società Giuliani che ha comunicato il provvedimento.

Ritirate merendine al cacao senza glutine

Provvedimento deciso dalla stessa società, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, a causa di una difformità nel confezionamento che non assicura sufficiente protezione al prodotto e permette lo sviluppo di muffe in modo non omogeneo.

Elenco dei lotti

· GIUSTO S/G INTERMEZZI CACAO PR – cod. paraf. 977793431 cod. ditta Giuliani F75AD192 – lotti di produzione e TMC:

· LC19203 scad. 22-11-2019

· LC19205 scad. 24-11-2019

· LC19241 scad. 29-11-2019

· GIUSTO S/G INTERMEZZI CACAO PR – cod. paraf. 977793431 – cod. ditta Giuliani F75AD820 – lotti di produzione e TMC:

• LC19203 scad. 22-11-2019

• LC19205 scad. 24-11-2019

• LC19241 scad. 29-11-2019

· GIUSTO S/G INTERMEZZI PROMO DO – cod. paraf. 977793429 – cod. ditta Giuliani F75AD188 – lotti di produzione e TMC:

• LC19189 scad. 8-11-2019

• LC19190 scad. 9-11-2019

• LC19197 scad. 16-11-2019

• LC19199 scad. 18-11-2019

• LC19207 scad. 26-11-2019

· GIUSTO S/G INTERMEZZI PROMO DO – cod. paraf. 977793429 – cod. ditta Giuliani F75AD815 – lotti di produzione e TMC:

• LC19189 scad. 8-11-2019

• LC19190 scad. 9-11-2019

• LC19197 scad. 16-11-2019

• LC19199 scad. 18-11-2019

• LC19207 scad. 26-11-2019

Pertanto la Società Giuliani invita le farmacie a cessare la vendita di tali prodotti, isolare ed identificare gli invenduti come “PRODOTTO NON ESITABILE”, esporre in modo ben visibile al pubblico i comunicati predisposti dall’azienda che si trasmettono in allegato alla presente circolare affinché tutti gli acquirenti siano informati ed ai consumatori a restituire i prodotti oggetto del richiamo che saranno rimborsati o sostituiti secondo le modalità che saranno comunicate a tutte le farmacie che ne faranno richiesta.