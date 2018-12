Ritirato dalle farmacia lotto di antidepressivo: difetto di qualità. L’azienda Zentiva Italia ritira il farmaco Escitalopram.

La Società Zentiva Italia ha comunicato all’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) il ritiro di un lotto della specialità medicinale ESCITALOPRAM ZENTIVA. Nello specifico si tratta di 29.627 pezzi appartenenti al lotto n. B178646 della specialità medicinale ESCITALOPRAM ZE*GTT OS FL 15ML – AIC 042651012 con scadenza minima del 10-2020.

Il provvedimento, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è stato disposto, in via precauzionale, per un difetto di qualità.

Escitalopram Zentiva Italia appartiene al gruppo dei medicinali antidepressivi. Il principio attivo di Escitalopram Zentiva Italia è escitalopram ed è utilizzato per trattare la depressione (episodi depressivi maggiori) e l’ansia (come disturbi da attacchi di panico con o senza agorafobia, disturbo d’ansia sociale, disturbo d’ansia generalizzato e disturbo ossessivo compulsivo) negli adulti di età superiore a 18 anni.

