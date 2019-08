Aripiprazolo ritirato dalle farmacie: si tratta del farmaco per la cura del disturbo bipolare ARIPIPRAZOLO MYLAN Generics 1mg/ml soluzione orale – AIC 044737017. Ritirato anche farmaco per sindrome premestruale è il PROGEFFIK*200 mg 15 cps – AIC 035042305 della ditta Effik Italia Sp.

Aripiprazolo ritirato dalle farmacie. Ecco marca e lotto

Ritirati dalle farmacie lotti del farmaco per curare il Disturbo Bipolare. L’Aifa, Agenzia italiana del farmaco, ha comunicato il ritiro di due lotti del medicinale ARIPIPRAZOLO MYLAN Generics 1mg/ml soluzione orale – AIC 044737017. La specialità medicinale ARIPIPRAZOLO è indicato per il trattamento della schizofrenia negli adulti e negli adolescenti a partire da 15 anni di età. Il provvedimento, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, si è reso necessario a seguito della comunicazione da parte della ditta concernente alcune segnalazioni relative all’efficacia ridotta ed alla presenza di precipitato bianco nella soluzione del suddetto medicinale. Ecco i lotti del farmaco ritirati dalle farmacie: n. 070618 scad. 05-2020 e n. 091117 scad. 10-2019. La ditta Mylan Italia ha comunicato l’avvio della procedura di ritiro che il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute – Nas è invitato a verificare.