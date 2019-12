Robecchetto, sono stati premati ieri sera – giovedì 12 dicembre 2019 – i 23 alunni che si sono distinti durante l’anno per i loro meriti scolastici.

Robecchetto: investiti 22mila euro

“Stasera premiamo le eccellenze del nostro Comune. Grazie agli sponsor, che ogni anno ci permettono di consegnare somme considerevoli per le borse di studio”. Queste le prime parole del sindaco Giorgio Braga, che ricorda come anche quest’anno si è riusciti a investire ben 22mila euro per i premi degli studenti meritevoli del paese. “Come Amministrazione siamo soddisfatti di riuscire a consegnare ben 23 borse di studio – continua il primo cittadino – Anche perché stiamo dando atto a quanto detto dalla Costituzione, nell’articolo 34, per il diritto all’istruzione”.

Le parole di amministratori e sponsor

Continua poi l’assessore all’Istruzione Annalisa Baratta: “E’ sempre bello vedere come i ragazzi che riescono a raggiungere alti risultati siano sempre tanti. Quest’anno abbiamo anche diversi parimerito che, grazie agli sponsor, abbiamo voluto comunque premiare. Come amministratori abbiamo scelto di decurtarci lo stipendio per dare la possibilità di invesire una certa somma per le borse di studio, somma che è così alta anche grazie agli sposor: Sodexo, Ecologica Navigli e Mitaca”. “Siamo lieti di poter premiare queste eccellenze – è il commento poi del rappresentante di Sodexo – Perché bisogna avere intraprendenza e i giovani devono essere considerati una risorsa”. Dello stesso avviso anche Ecologica Navigli, che chiosa: “Stasera evidenziamo i valori positivi in una società che troppo spesso invece non li premia”. I complimenti ai ragazzi sono poi giunti anche dal capogruppo di Insieme per Crescere, Maria Catia Barbaglia, e da quello di Civitas, Giacomo Bergamaschi.

I ragazzi premiati

Per la scuola secondaria di primo grado sono stati premiati: Francesca Airoldi, Carlotta Arienti, Andrea Barbieri, Massimiliano Berra, Davide Iomini e Sara Pedroni.

Per la scuola secondaria di secondo grado: Elisa Bianchini, Alice Bozzola, Martina Carnaghi, Jing Ying Chen, Gaia Clementi, Matteo Garzone, Mattia Miramonti, Jacopo Rolfi, Valerio Salmoiraghi, Giulia Garavaglia, Alessia Senaldi e Nikolas Venturini.

Per l’università: Marta Bergamaschi, Giulia Braga, Carlo Maria Chiodini, Melania De Cao, Camilla Salmoiraghi.

