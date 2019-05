Robecchetto, si sta festeggiando in queste ore di domenica 26 maggio 2019 la festa patronale dedicata a Santa Maria delle Grazie.

Robecchetto: la festa in oratorio

Momenti di preghiera, ma anche bancarelle, lotteria, schiuma party, esposizioni e la consegna di un defibrillatore: questi i momenti previsti per domenica 26 e lunedì 27 maggio organizzati dalla Parrocchia, dal Comune e dalla Pro loco cittadina. Tutto è iniziato stamattina, domenica 26 maggio 2019, con la messa solenne in chiesa parrocchiale e il pranzo in oratorio. Nel pomeriggio la festa continua in oratorio con gonfiabili, bancarelle di hobbisti, merenda in compagnia, lotteria e torneo di briscola. Durante la giornata sono stati anche esposti i dipinti realizzati dai bambini durante la Festa “Primavera in piazza”.

La consegna del defibrillatore donato dalla Pro loco

Alle 15.30 si è poi svolto un interessante convegno sui rischi cardiaci tenuto dal cardiologo Gian Mario Vitali – già primario di Riabilitazione Cardiorespiratoria degli ospedali di Cuggiono e Legnano -, a cui è seguita la consegna di un defibrillatore automatico portatile acquistato dalla Pro loco per la comunità.

I Vespri e i momenti religiosi di lunedì

Dalle 20.30, poi, i Vespri solenni e la processione cittadina dalla chiesa parrocchiale in oratorio, a cui seguirà uno spettacolo pirotecnico. Momenti di preghiera anche per lunedì 27 maggio con il santo Rosario alle 20.30 in chiesa parrocchiale e, alle 21, l’Ufficio di tutti i defunti della parrocchia.

