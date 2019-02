Roberta Raschellà, legnanese e chitarrista del musical “We Will Rock You”, a S.Siro durante Milan-Cagliari (foto We Will Rock You).

Roberta Raschellà con la sua chitarra al Meazza

Roberta Raschellà è la talentuosa chitarrista di Legnano scelta nel musical dei Queen “We Will Rock You” che sarà in scena la Teatro Ciak di Milano fino a domenica 17 febbraio (LEGGI LA NOSTRA INTERVISTA). Nell’ultima partita casalinga del Milan, che ha affrontato il Cagliari, la legnanese è stata ospite con la sua chitarra nel grande e famoso tempio del calcio (ma anche della musica).

Annunciata Germano Lanzoni (noto per la serie de “Il Milanese Imbruttito” e voce ufficiale del Milan), si è presentata con la sua “Red Special” (copia della sei corde utilizzata da Brian May, chitarrista dei Queen) all’ingresso in campo dei giocatori e durante l’intervallo: e qui ha eseguito l’assolo di “Bohemian Rhapsody” e di “We will rock you” e poi un medley di altri successi della band inglese come “I want it all”, “I want to break free” e “One Vision” .

Qui alcuni video dell’esibizione:

https://www.facebook.com/wewillrockyouitalia/videos/819655038386995/

https://www.facebook.com/shootingstarsitalia/videos/359276484664966/

(i preparativi per l’esibizione)

Un’altra tappa importante per la musicista di Legnano, nota anche per la sua militanza nelle “Shooting Stars”, band tutta al femminile che nei suoi spettacoli ripercorre tutti i pezzi che hanno fatto (e stanno facendo la storia del rock).

