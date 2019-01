Avvistato il Divin Codino al bar di Cologne. Era in piazza Garibaldi qualche ora fa, prima di pranzo.

Avvistato Roberto Baggio al bar di Cologne

L’ex calciatore Roberto Baggio è passato dal bar Acli della piazza del paese. Ma cosa ci faceva proprio a Cologne? E’ passato in piazza e si è messo in posa per farsi fotografare con un giovane colognese, Andrea Garosio. La titolare del bar non c’era (“che sfortuna”, ha commentato) e sono stati diversi i colognesi ad averlo avvistato. Ma non è la prima volta che Baggio passa in paese. Che sia per la sua passione per la caccia e abbia fatto un salto all’armeria di Cologne?

