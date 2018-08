Ronaldo alla Juve, Fabrizio Angelini va a piedi fino allo Stadio a Torino per una scommessa persa.

Ronaldo alla Juve: la scommessa e la camminata

Da Marnate (Varese) fino allo Juvetus Stadium di Torino: oltre 140 chilometri a piedi per una “scommessa”. E’ quanto ha messo in atto Fabrizio Angelini nelle giornate di martedì 31 luglio, mercoledì 1 e giovedì 2 agosto. Come ampiamente scritto su Settegiorni Legnano-Altomilanese in edicola, Angelini ci racconta: “Quando è iniziata a circolare la mezza voce sull’acquisto di Cristiano Ronaldo da parte della Juve, non ci ho creduto. A quel punto ho detto, durante un video in diretta, che se fosse stato vero sarei partito a piedi per raggiungere, da Marnate, lo stadio della Juvetus a Torino, dove avrei acquistato la maglia di Ronaldo. Dopo pochi giorni è arrivata l’ufficialità. Non potevo più tirarmi indietro”. Così Angelini è partito e nella prima tappa, martedì 1° agosto, ha raggiunto Castano Primo, Magnago e Turbigo.

