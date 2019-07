Rosate, scuola secondaria: nuovi minipc

Rosate: nuovi minipc per il laboratorio di informativa della scuola secondaria. I ringraziamenti dell’istituto all’Amministrazione.

Nuovo upgrade per il laboratorio di informatica della scuola secondaria di Rosate, che è stato dotato in questi giorni di moderni minipc messi a disposizione dall'Amministrazione comunale rosatese. Questo il commento comparso sulla pagina facebook dell'istituto, con i ringraziamenti in particolare al sindaco Daniele Del Ben ed agli assessori Cristina Guani e Monica Oreni: "Grazie a chi continua a credere e investire nell'istruzione e non si tira mai indietro quando si tratta di mettersi in gioco per offrire ai nostri ragazzi e al nostro territorio un futuro migliore".