Rotatoria della A7 a Binasco, Città metropolitana illustra il piano dei lavori da oggi a mercoledì 10 ottobre, con possibili disagi.

Rotatoria della A7 a Binasco, giorni di possibili disagi

Cantiere per la rotatoria all’altezza del casello della A7 a Binasco: sono giorni di possibili disagi legati all’avanzamento dei lavori, come comunicato dal responsabile della direzione dei lavori di Città metropolitana Claudio Ferrari ai sindaci di Binasco, Casarile, Noviglio e Vernate, con una nota rimbalzata anche a Rosate, Besate, Motta Visconti e negli altri Comuni dell’Abbiatense i cui automobilisti utilizzano il casello binaschino come porta d’accesso per l’autostrada e da lì per Milano o il Pavese. Oggi c’è dunque stata una prima interruzione, al di fuori degli orari di punta, per fresare la zona sud di accesso a Binasco. Domani, martedì 9 ottobre, saranno asfaltate le aiuole centrali interne alla delimitazione del cantiere, senza interferire sulla viabilità. Mercoledì 10 ottobre invece sarà asfaltato l’allargamento in zona sud della rotatoria, con una interferenza sulla viabilità in ingrsso a Binasco.

