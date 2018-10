Rudy Zerbi ad Arese.

Rudy Zerbi da Morro’s

Il giudice di “Amici” e popolare volto tv ad Arese in visita al salone di parrucchiere Morro’s di via Roma. Zerbi, prima di essere un personaggio del mondo dello spettacolo, è un manager di successo. I proprietari di Morro’s sono suoi clienti, è per questo che nella serata di mercoledì 10 ottobre ha fatto loro visita.

Quattro chiacchiere con Settegiorni

Zerbi si è fermato a fare quattro chiacchiere anche con noi di Settegiorni. Leggete l’intervista sul nostro settimanale in edicola a partire da venerdì 12 ottobre.

