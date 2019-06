Rugby Sound 2019: grade successo per la seconda data della ventesima edizione del festival musicale di Legnano con i Subsonica.

Rugby Sound 2019: i Subsonica fanno impazzire Legnano

Secondo appuntamento quello di venerdì 29 giugno per il Rugby Sound 2019. Il concerto dei Subsonica è stato un grande successo. L’inizio era previsto per le 21.30 ma per via della grande affluenza di pubblico è stato rimandato alle 22. Per la band torinese non era la prima volta che calcavano un palco legnanese: già nel 2011 e nel 2012 avevano suonato nella città del Carroccio.

Di poche ore prima la notizia della recente operazione al cuore di Samuel, cantante della band. Sul palco però non è mancata l’energia che ha contagiato tutto il pubblico in delirio per i Subsonica. Samuel, Max Casacci, Boosta, Ninja e Vicio sono al momento impegnati in un lungo tour estivo che li vedrà suonare in molte città italiane.

