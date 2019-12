Appuntamento fissato per sabato 7 dicembre: l’edizione 2019 della Festa dell’Atletica Lombarda sarà davvero ricca di suggestioni e di novità. Il consueto pomeriggio destinato alle eccellenze dell’atletica della regione andrà in scena dalle ore 15:30 nell’auditorium BCC Milano a Carugate (MI) in via San Giovanni Bosco 12: “madrina” della rassegna FIDAL Lombardia sarà Eleonora Giorgi, la marciatrice milanese bronzo iridato nella 50 km a Doha (Qatar) lo scorso 28 settembre.

Festa dell’Atletica Lombarda sabato

Un fiore all’occhiello del Comitato Regionale FIDAL Lombardia ritorna implementato e ampliato fino a raggiungere una dimensione inedita: il Progetto Talento supporta 30 giovani lombardi delle categorie Allievi, Juniores e Promesse maschili e femminili emersi da una speciale classifica a punti che prende in considerazione spessore delle prestazioni tecniche, risultati ai Campionati Italiani e Regionali individuali e presenze in Nazionale.

FIDAL Lombardia erogherà 45.000 euro da destinare al binomio atleta-tecnico attraverso borse di studio da 1500 euro l’una:

“La realizzazione del Progetto Talento con una entità economica di ben 45.000 euro – spiega il presidente del Comitato Regionale Gianni Mauri (a nome anche dei due vicepresidenti Roberto Goffi e Luca Barzaghi) – è stata possibile grazie a una gestione molto oculata delle nostre risorse di bilancio oltre che al sostegno, in parte, di BCC Milano, con cui è in corso una partnership di grande soddisfazione per entrambi. Permettetemi di dire che questo Progetto Talento è un primo segnale: vi sono molti giovani lombardi, con i loro tecnici e le loro società, che meritano un sostegno per l’impegno che ci mettono e i risultati che ottengono. Stiamo lavorando per cercare altre risorse”.

Come ha spiegato Mauri l’iniziativa ha l’entusiasta supporto di BCC Milano, “padrona di casa” nell’evento di sabato.

“Con il nostro contributo a Progetto Talento vogliamo sostenere i giovani atleti nel loro percorso di crescita, non solo sportiva ma anche personale – dichiara Giuseppe Maino, Presidente di BCC Milano. Crediamo fortemente nel valore educativo dello sport, che insegna il rispetto delle regole, l’appartenenza alla comunità e la relazione con gli altri. Questi sono anche i valori che animano le Banche Cooperative e la loro attività sociale sul territorio, ed è per questo che BCC Milano ritiene importante essere al fianco di realtà come FIDAL Lombardia”.

Tutti i vincitori

Allievi: Veronica Besana (Atl. Lecco Colombo Costruzioni), Martina Casiraghi (Atl. Bergamo 1959 Oriocenter), Gabriele Gamba (Atl. Riccardi Milano 1946), Samuele Maffezzoni (Atl. Bergamo 1959 Oriocenter), Alessia Seramondi (Atl. Brescia 1950 Ispa Group), Mame Diarra Sow (Bergamo Stars). Juniores: Elena Carraro (Atl. Brescia 1950 Ispa Group), Alain Cavagna (Atl. Valle Brembana), Dario Dester (Cremona Sportiva Atl. Arvedi), Mattia Donola (Pro Sesto), Vittoria Fontana (NA Fanfulla Lodigiana), Laura Pellicoro (Bracco), Federico Piazzalunga (Atl. Bergamo 1959 Oriocenter), Davide Pirolo (Atl. Mariano Comense), Francesco Rossi (Geas Sesto san Giovanni), Gabriele Tosti (Bergamo Stars), Enrico Vecchi (Atl. Rodengo Saiano Mico Sport).

Promesse: Chituru Ali (US Albatese – Co), Gabriele Aquaro (Team A Lombardia di Brugherio), Lidia Barcella (Bracco – Milano), Gaia Colli (Atl. Valle Brembana), Mohamed Reda Chahboun (Cento Torri Pavia), Elisa Cherubini (Atl. Brescia 1950 Ispa Group), Agata Gremi (Atl. Brescia 1950 Ispa Group), Chiara Melon (Atl. Brescia 1950 Ispa Group), Alberto Mondazzi (Atl. Mariano Comense), Alessia Pavese (Atl. Brescia 1950 Ispa Group), Giacomo Proserpio (Atl. Lecco Colombo Costruzioni), Chiara Proverbio (OSA Saronno), Marta Zenoni (Atl. Bergamo 1959 Oriocenter).

La rivista “Voglia di Atletica”

In coincidenza della Festa dell’Atletica Lombarda vedrà la luce anche il primo prodotto editoriale del Comitato Regionale FIDAL Lombardia: la rivista “Voglia di Atletica”. Il primo numero sarà scaricabile in formato PDF dal sito del Comitato Regionale (www.fidal-lombardia.it): sarà un debutto ricchissimo di contenuti, approfondimenti e notizie utili per le società, con approfondimenti su temi e personaggi del mondo dell’atletica, club, tecnici, giudici e con l’intervento di due firme di prestigio come Andrea Buongiovanni e Marco Marchei.

Il premio Monti

Il pomeriggio sarà anche dedicato a chi l’atletica l’ha raccontata e la racconta. Il Premio Giornalistico nazionale “Carlo Monti”, organizzato da FIDAL Lombardia, Ordine dei Giornalisti della Lombardia e ASD All Sport, dedicato al grande velocista azzurro del dopoguerra (bronzo olimpico a Londra 1948 con la 4×100) e poi giornalista (a firmare articoli soprattutto su Corriere dello Sport e La Notte), vivrà ancora il proprio climax nel corso delle premiazioni FIDAL Lombardia: sabato verranno svelati i nomi dei vincitori nelle tre sezioni previste (Settore radiotelevisivo, Carta stampata, Web) decretati da una giuria composta tra gli altri da Alessandro Galimberti (Presidente ODG Lombardia), Gianni Mauri (Presidente FIDAL Lombardia), Fabio Monti (firma del Corriere della Sera e figlio di Carlo Monti), Franco Bragagna (giornalista Rai), Aurelio Biassoni (Giornalista Consiglio regionale Lombardia) e Michele Di Cesare (Giornalista e Presidente ASD All Sport). Nell’edizione 2019 ci sarà una nuova sezione destinata a ricordare una figura cardine della comunicazione in ambito federale scomparsa troppo presto: Alessio Giovannini, punto di riferimento dell’Ufficio stampa FIDAL nazionale mancato lo scorso 16 gennaio a soli 40 anni. Il riconoscimento verrà assegnato sempre durante la Festa dell’Atletica Lombarda all’autore del miglior elaborato tra i giornalisti under 40.

Un po’ di numeri…

Impressionanti come da tradizione i numeri proposti dall’annata dell’atletica lombarda: 94 i titoli tricolori conquistati (8 tra i Cadetti, 16 tra gli Allievi, 21 tra gli Juniores, 27 tra le Promesse e 22 nel settore Assoluto); 31 gli scudetti vinti dai nostri sodalizi, cui aggiungere i prestigiosi titoli italiani a squadre nella combinata della selezione lombarda Cadetti sia nella corsa campestre a Venaria Reale (TO) sia in pista a Forlì; addirittura 120 le singole presenze in azzurro, con 26 ragazzi che hanno vissuto per la prima volta la gioia di rappresentare l’Italia in Nazionale. Sarà celebrata anche l’attività regionale con la premiazione di alcuni trofei dedicati soprattutto a strada, cross e corsa in montagna e con la consegna di un riconoscimento alle scuole che hanno centrato il titolo regionale nei Campionati Studenteschi. Verranno eletti pure i Giudici e i Tecnici dell’Anno.